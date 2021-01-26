تعيين الدكتور محمد طه رئيسا للجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى خلفا لأكرم عبدالعزيز

قرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تعيين الدكتور محمد طه رئيسًا للجهاز الطبي للنادي الاسماعيلي، خلفًا للدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبي بالفريق السابق.
وواصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته إستعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز السبت المقبل على ملعب ستاد الاسماعيلية في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وحرص أحمد العجوز المدير الفني للفريق، التركيز على رفع اللياقة البدنية للاعبيين.
ويستمر طاقم الجهاز الطبي كما هو مكون من أيمن عوض الله وناصر هريدي وإسلام محسن أعضاء الجهاز الطبي
وفور إنتهاء المران إجتمع المهندس النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وشقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، على عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة الهامة والمرتقبة.
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