المدير الفني لـ بيراميدز: التعادل مع الأهلي مُرضٍ ولم أتحدث مع رمضان صبحي قبل المباراة

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المباراة أمام الأهلي كانت تكتيكية من الدرجة الأولى، وكل فريق كان يعمل على عدم المخاطرة؛ خوفا من الخسارة، والوصول للمرمى كان قليلًا، وفي اعتقادي أن التعادل نتيجة عادلة، واللقاء شهد احتكاكات كبيرة بين اللاعبين في أغلب أوقاته.

وأضاف المدرب، في المؤتمر الصحفي، أنه وضع عبد الله السعيد في الطرف كنوع من العمل التكتيكي، وهو لاعب رائع يمنح الفريق الاستحواذ على الكرة، وبسبب تراجع المجهود البدني في الشوط الثاني نظرا للجهد الكبير والإرهاق تم استبداله، ولكن عبد الله أدى مباراة رائعة.

وشدد "أروابارينا"، على أن المنافسة على لقب الدوري ما تزال قائمة والدوري ما يزال طويلا رغم أن البداية التي قدمها الفريق لم تكن منتظرة والتعادلات كانت كثيرة، والأداء متفاوت وكل الفرق قريبة من بعضها في الأداء، والمنافسة مستمرة وقائمة وبسبب فيروس كورونا كل الأندية تعاني وكل فريق يلعب مباراة كل ٣ أيام، وكل الأندية لم تصل للمستوى المطلوب.

وأكد المدير أن المستوى البدني للاعبين لم يهبط في الشوط الثاني بدليل ما فعله عمر جابر الذي تقدم في انطلاقة بنهاية الشوط الثاني وعاد لمكانه سريعا، فهو غير قلق مطلقا من الأداء البدني للاعبين في جميع اللقاءات.

وأضاف أنه لم يتحدث مع رمضان صبحي كثيرا قبل لقاء الأهلي لأنه لاعب محترف ورائع، ويمكنه الفصل ويقدم مستويات مميزة مع الفريق، وبيراميدز لم يلعب أمام الأهلي على الدفاع، لأن الفريق أتيحت له الفرص وكان قريبا من التسجيل والفوز، وأداء الفريقين لم يكن على المستوى المطلوب والتعادل مقبول.

وقال إن شريف إكرامي حارس ممتاز للغاية وقدم مباراة قوية أمام الأهلي ومستواه في القمة، وهو إضافة بالفعل لنادي بيراميدز، ولا يعلق على تصريحات المدرب السابق تشاتشيتش، وإكرامي أحد الحراس المميزين في الدوري المصري ويعطي الأمان للفريق والمدافعين.