ستيرلنج يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة وست بروميتش ألبيون، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبين دياز، جون ستونز، زنتشينكو

خط الوسط: رودريجو، إلكاي جوندوجان، فيل فودين

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، رياض محرز ، رحيم ستيرلنج