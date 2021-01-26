طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن استبدال محمد هاني لاعب الفريق خلال مباراة بيراميدز جاء بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.
وأضاف: فضلنا استبدال اللاعب في الشوط الأول بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية، حفاظًا عليه.
وأوضح أن اللاعب يجري أشعة سونار غدًا الخميس للاطمئنان على حالته.
ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر الجمعة المقبل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره بالبطولة أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.
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