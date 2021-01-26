طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن استبدال محمد هاني لاعب الفريق خلال مباراة بيراميدز جاء بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأضاف: فضلنا استبدال اللاعب في الشوط الأول بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية، حفاظًا عليه.

وأوضح أن اللاعب يجري أشعة سونار غدًا الخميس للاطمئنان على حالته.

ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر الجمعة المقبل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره بالبطولة أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.