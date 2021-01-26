وست هام يفوز على كريستال بالاس 3 - 2 في البريميرليج

فاز وست هام يونايتد على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح الإيفواري ويلفريد زاها التسجيل لـ كريستال بالاس في الدقيقة الثالثة، لكن سوتشيك عادل النتيجة لوست هام في الدقيقة التاسعة، ليعود بعدها ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 25، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني، أحرز داوسون الهدف الثالث في الدقيقة 65، ثم أحرز باتشواي الهدف الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 97 لكنه لم يمنع فريقه من تلقي الخسارة.
وبذلك الفوز ارتفع رصيد وست هام للنقطة 35 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.
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