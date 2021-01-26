نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سولشاير يعلن جاهزية نجم مانشستر يونايتد لمواجهة شيفيلد يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير اليوم الثلاثاء إن ماركوس راشفورد جاهز للمشاركة مع الفريق في مباراته المقررة أمام شيفيلد يونايتد غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وخضع راشفورد لأشعة على الركبة عقب المباراة أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أقيمت أمس الأول الأحد، وقد جاءت النتائج مطمئنة وأعلن سولشاير أن المهاجم الإنجليزي متاح للمشاركة غدا.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى الحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الأول بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي وليستر سيتي.

وقال سولشاير في تصريحاته للصحفيين اليوم الثلاثاء :"تدرب (راشفورد) صباح اليوم. وهو متاح للتواجد في قائمة الفريق."