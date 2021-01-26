نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني: لا أحب التعليق على التحكيم.. وهذه السبب وراء عدم استبدال أفشة أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شرح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، السبب وراء عدم تغيير محمد مجدي أفشة في مباراة اليوم أمام بيراميدز بجانب عدم تسجيل والتر بواليا للأهداف حتى الآن مع الفريق الأحمر.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لم أقوم بتغيير محمد مجدي أفشة في المباراة، وفقا لخطة المباراة ولكونه قادرا على التسجيل في أي وقت".

وأضاف :"علينا الدعاء لوالتر بواليا بأن يوفق في المباريات ويقوم بالتسجيل فهو يواجه سوء حظ، وأنا حزين عليه لهذا الأمر".

وزاد :"قدمنا مباراة جيدة اليوم، البعض يشتكي لعدم تسجيل الأهداف، ولكن من 3 أيام نجحنا في إحراز 3 أهداف أمام المقاولون العرب، ولكن هذه هي كرة القدم".

وأشار :"نحن لا نزال في مرحلة بناء للفريق ولو لم نوفق في إحراز الأهداف خلال مباراة اليوم، فلقد سجلنا 3 أهداف في المباراة الماضية".

وواصل :"أتمنى أن لا تكون إصابة محمد هاني خطيرة، وأحمد بيكهام قدم مستوى مميز في مركز الظهير الأيمن، بجانب أكرم توفيق الذي نتمنى له السلامة يلعب في هذا المركز أيضا بشكل مميز".

وأشار :"لا أحب الحديث عن التحكيم ففي مباراة البنك الأهلي لم يتم احتساب هدف لأيمن أشرف، وأريد أن ابتعد عن الحالات التحكيمية، أنا لم أشاهد الفار كي أقوم بالحديث عن فرصة والتر بواليا أو عركلة محمد شريف".

وزاد : "أقول للاعبين دائما بضرورة الابتعاد عن الحديث عن التحكيم وأن يركزوا فقط في المباراة، فاليوم أتيحت لنا فرص للتسجيل لكن لم نترجمها إلى أهداف، ولا أريد التعليق على التحكيم".