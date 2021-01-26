شعبين والحطامي يهنئون فريق الجيل بفوزه الأول

شعبين والحطامي يهنئون فريق الجيل بفوزه الأولهنأ رجل الأعمال الشيخ ابراهيم شعبين في اتصال هاتفي أجراه مع المشرف الرياضي لنادي الجيل جمال شمسان والمدرب عادل التام، بفوز فريق نادي شباب الجيل لكرة القدم على فتح ذمار في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الملتقى الشتوي الرابع الذي ينظمه نادي وحدة صنعاء، بالعاصمة.

وأشاد شعبين خلال اتصال هاتفي بالبعثة، بالفوز الذي حققه فريق نادي شباب الجيل، مشيراً إلى أن لم يكن ليتحقق لولا تظافر جهود الطواقم الفنية والادارية واللاعبين، مؤكداً أن هذا الفوز سيساعد اللاعبين على تعزيز الثقة فيما بينهم للوصول إلى النهائيات بنفس الروح الحماسية، آملاً أن يحقق الفريق مزيداً من النجاحات في اللقاءات القادمة.

وعلى السياق، اعرب وكيل نادي شباب الجيل الاستاذ محمد عبدالواحد الحطامي، عن تهانيه الحارة للجهاز الفني لنادي شباب الجيل واللاعبين بهذا الأداء الرائع والمشرف للكرة الساحلية خصوصاً واليمنية عموماً، مشيداً بالمستوى الفني والكروي الذي قدمه الفريق خلال المباراة.

وقال الحطامي في اتصال هاتفي مع مسؤولي نادي شباب الجيل، على الرغم من صغر سن اللاعبين الا ان ادائهم داخل الملعب يفوق عمرهم، مشدداً على الإدارة بعدم التقصير مع الفريق الناشئ والاهتمام والحفاظ على اللاعبين لانهم مستقبل اليمن الرياضي، مطالباً اللاعبين ببذل مزيد من الجهد، وتقديم أفضل مستوى وأداء في المباريات القادمة.

من جهته قدم المشرف الرياضي للنادي جمال شمسان الشكر والقدير للشيخ شعبين وللوكيل محمد الحطامي على اهتمامهم المستمر بالفريق، وجهودهم التي يبذلونها بشكل متواصل في دعم اللاعبين ورفع معنوياتهم.