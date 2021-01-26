أرسنال يتقدم على ساوثهامبتون 2-1 في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق ميلان على نظيره ساوثهمبتون بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح أرمسترونج التسجيل لـ ساوثهمبتون في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل الإيفواري نيكولاس بيبي النتيجة للجانرز في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 39، أحرز ساكا الهدف الثاني لـ ارسنال، لينتهي الشوط الأول بتقدم المدفعجية بهدفين مقابل هدف.