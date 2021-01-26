سامي قمصان: أهدرنا العديد من الفرص.. والأهلي كان الأقرب إلى الفوز أمام بيراميدز

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الفريق كان الأقرب إلى الفوز أمام بيراميدز، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

وقال إن الفريق لعب بشكل جيد، خلال اللقاء، وأتيحت أكثر من فرصة للاعبين، لم يتم التعامل معها بالشكل الأفضل، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيطوي صفحة لقاء بيراميدز، مع العمل على معالجة الأخطاء، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح أن الأهلي كان الأحق بالفوز، لكن هذه هي كرة القدم، وسوف نركز في الفترة المقبلة على الاستعداد لمونديال الأندية، خاصة أنها بطولة كبيرة، وتحظى بمتابعة من كل الجماهير حول العالم، كما أن الأهلي يمثل الكرة المصرية وقارة إفريقيا ويسعى للظهور بشكل جيد.

وأشار قمصان إلى أن الجهاز الفني حرص على متابعة بعض مباريات الدحيل القطري، مؤكدًا أنه فريق جيد ويضم لاعبين محترفين، كما أن المباراة ستقام على أرضه في الدوحة، ولذلك فإنها لن تكون مواجهة سهلة، لكن الأهلي يحترم الجميع ويسعى دائما للظهور بشكل قوي لتحقيق أهدافه.

وأكد المدرب المساعد بالأهلي أن الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة، جاءت في توقيت صعب، خاصة وليد سليمان الذي كان يعيش أفضل فتراته ويقدم مستوي جيدًا مع الفريق، لكن هناك ثقة في باقي اللاعبين لتقديم المستوى المطلوب خلال مباريات كأس العالم للأندية.

وأضاف أن محمد هاني مدافع الأهلي سيخضع لأشعة وفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة قبل السفر إلى الدوحة، كما أن مسحة أكرم توفيق جاءت سلبية، والفريق سيخضع لمسحة جديدة غدًا الأربعاء.

واختتم قمصان تصريحاته، مؤكدًا بأنه سيطالب اللاعبين بنسيان نتيجة لقاء اليوم أمام بيراميدز، والتركيز في المشاركة بمونديال الأندية، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين لديهم عزيمة قوية ويشعرون بحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم لتقديم العروض التي تليق بالأهلي وتحقق تطلعات جماهيره.