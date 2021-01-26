طرد إبراهيموفيتش في ربع نهائي كأس إيطاليا

حصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على البطاقة الحمراء التي تجمع فريقه ميلان بنظيره إنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه إبراهيموفيتش بعد تحصله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 59، بعد تدخله العنيف على بروزفيش لاعب إنتر.

وكان إبراهيموفيتش قد تحصل على بطاقة صفراء في نهاية الشوط الأول بعد مشادة جمعته بلوكاكو مهاجم إنتر.

يذكر أن إبراهيموفيتش هو صاحب هدف اللقاء الوحيد في المباراة حتى الآن، حيث أحرز هدفًا لميلان في الدقيقة 31