وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه إبراهيموفيتش بعد تحصله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 59، بعد تدخله العنيف على بروزفيش لاعب إنتر.
وكان إبراهيموفيتش قد تحصل على بطاقة صفراء في نهاية الشوط الأول بعد مشادة جمعته بلوكاكو مهاجم إنتر.
يذكر أن إبراهيموفيتش هو صاحب هدف اللقاء الوحيد في المباراة حتى الآن، حيث أحرز هدفًا لميلان في الدقيقة 31
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرد إبراهيموفيتش في ربع نهائي كأس إيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.