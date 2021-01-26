وتابع "أفضل لاعبي العالم يحدث معهم الأمر ذاته، أعتقد كذلك في لقطة انفراده أنه فضل التمرير بدلا من التسديد لرغبته في ضمان تسجيل هدفا بنسبة 100% فقط".

وعن اللقاء قال "خسرنا نقطتين وكنا نريد الفوز قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، المباراة لم تكن سهلة ولكن الآن نحول تركيزنا للمعسكر المغلق وسنجري مسحة غدا الأربعاء قبل السفر الجمعة لقطر لخوض مواجهات المونديال". وعن سبب قدوم أحمد فتحي لاعب بيراميدز لغرفة ملابس الأهلي عقب المباراة قال عبد الحفيظ "فتحي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية وخضع للفحص مع أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيد عبد الحفيظ يكشف سبب حضور أحمد فتحي إلى غرفة ملابس الأهلي بعد مباراة بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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