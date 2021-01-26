خبير تحكيم: الأهلي يستحق ركلة جزاء لـ محمد شريف أمام بيراميدز

قال ناصر عباس الخبير التحكيمي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستحق ركلة جزاء، بعد تدخل مدافع بيراميدز أحمد سامي على قدم محمد شريف مهاجم الأهلي.
وألغى الحكم الدولي جهاد جريشة هدفا للنادي الأهلي أمام مضيفه بيراميدز فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.
وتلقى بواليا كرة عرضية من الجانب الأيسر فى الدقيقة 75 من زمن اللقاء، ليمسك بها شريف إكرامي قبل أن تسقط أمام المهاجم الكونغولي الذي وضعها في الشباك، لكن جهاد جريشة قرر احتساب الكرة خطأ لصالح حارس بيراميدز.
وطالب لاعبو النادي الأهلي الحكم جهاد جريشة بالتوجه لتقنية الفار لمشاهدة الكرة بنفسه إلا أنه رفض واحتسب مخالفة على والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي .
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