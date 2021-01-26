افتتح إلكاي جوندوجان التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف زميله جواو كانسيلو من تقدم السيتيزينز بهدف ثان في الدقيقة 20.
وفي الدقيقة 30 عاد جوندوجان ليوقع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليسجل بعدها رياض محرز الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 45.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش
خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبين دياز، جون ستونز، زنتشينكو
خط الوسط: رودريجو، إلكاي جوندوجان، فيل فودين
خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، رياض محرز ، رحيم ستيرلنج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يكتسح وست بروميتش برباعية في الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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