الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يكتسح وست بروميتش برباعية في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على وست بروميتش ألبيون بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح إلكاي جوندوجان التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف زميله جواو كانسيلو من تقدم السيتيزينز بهدف ثان في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 30 عاد جوندوجان ليوقع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليسجل بعدها رياض محرز الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 45.