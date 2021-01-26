الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادا لمونديال العالم

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الحادية عشرة صباح غدٍ الأربعاء دون الحصول على راحة سلبية.

ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر الجمعة المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره بالمونديال أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل دون أهداف أمام بيراميدز، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.