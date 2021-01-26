الاتحاد السكندري بطلا لـ كأس السوبر لرجال السلة بعد الفوز على الأهلي

توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني أحمد مرعي، بلقب كأس السوبر لموسم 2020، بعد الفوز على نظيره الأهلي والذي يقوده فنيًا أشرف توفيق بنتيجة 72 - 71.
وقدم الفريقان مباراة قوية للغاية خلال اللقاء واستطاع "سيد البلد" خطف الفوز مع اللحظات الأخيرة من المباراة.
أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة نادي الشرقية للدخان بالهرم بدون جمهور وفقًا لقرارات لجنة المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.
الجدير بالذكر أن نادي الجزيرة هو حامل لقب البطولة الماضية من كأس السوبر بعد فوزه على نظيره الزمالك.
وكان “سيد البلد” قد توج بلقبي دوري السوبر وكأس مصر الموسم الماضي بعد فوزه على النادي الأهلي.
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