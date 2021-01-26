حتى لو ببلاش ..أيمن حفني يعلن عن رغبته في اعتزال الكرة بتيشيرت الزمالك

أعلن أيمن حفني، نجم فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، رغبته في العودة مجددًا لصفوف الزمالك وختام مشواره داخل القلعة البيضاء.
وقال ايمن حفنى فى بيان :"كان فضل الله على كبير عندما انضممت لنادى الزمالك عام ٢٠١٤، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، ٤ بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية خلال ٤ مواسم، كنت أتمنى احراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا.
بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيا لم اكن فى حال يسمح لى بمساعدة أى فريق انضم له.
وتابع : الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح. أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبط بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي، إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن أتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى.
وأضاف : لا أود أن أضع المسئولين بالنادى تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام فى حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتميا لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادى أو خارجه".
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