تحديات يواجهها توخيل مع تشيلسي بعد توليه قيادة الفريق

توخيل أتى في منتصف الموسم تمامًا لمحاولة إصلاح ما أفسده لامبارد مع البلوز، والذي أدى لتراجع الفريق للمركز التاسع في الدوري الإنجليزي.
ووقع توخيل عقدًا مع تشيلسي يمتد لـ 18 شهرًا بعد رحيله عن فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وتنتظر توخيل مع تشيلسي، العديد من التحديات، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، نستعرضها في ذلك التقرير
- إنقاذ موسم البلوز المحلي، فالفريق يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، وهو مركز لا يليق بالبلوز الذين كانوا الأكثر نشاطًا في فترة الانتقالات الصيفية على أمل المنافسة على تحقيق اللقب.
أيضًا يسعى توخيل للفوز مع تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد بلوغ الفريق دور ربع النهائي للمسابقة.
- وعلى الصعيد الأوروبي، فستكون مهمة توخيل صعبة أيضًا.. تشيلسي تأهل لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتنتظره مباراتين قويتين أمام أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني.
- تحدي أخر سيواجهه توخيل، وهو إعادة اكتشاف وبريق المواهب الموجودة في قائمة تشيلسي، وهنا نقصد الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافرتز الذين كلفا البلوز أكثر من 130 مليون يورو، ولكنهما ظهرا بشكل باهت مع لامبارد، وكانا أبرز الأسباب لإقالته من تدريب الفريق.
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