نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دكرنس يواصل صفقاته الشتوية بضم لاعبا الحمام ومياه البحيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل نادى دكرنس الرياضى تدعيمات صفوفه بالإنتقالات الشتوية الحالية بعدما أعلن رسميا عن ضم مدافع الحمام على حسين ولاعب وسط مياه البحيرة مؤمن سمير.

مؤمن سمير لاعب مياه البحيرة من مواليد ٩٨ وهو أحد ناشئى سموحة وإنضم للفريق الأول بسموحة ثم إلى مياه البحيرة قبل أن ينتقل رسميا لدكرنس لمدة ثلاث مواسم ونصف.

ويعد اللاعب على حسين أحد الإضافات بمركز قلب الدفاع من أجل تدعيم الفريق وهو مواليد ٩٨ أيضا وأحد ناشئي الزمالك ومنتخب الشباب ولعب ضمن صفوف الإشماعيلى والرجاء وأخيرا الحمام قبل أن يكمل إنتقاله لدكرنس موسمين ونصف.

ويواصل الفريق الأول بنادى دكرنس إستعداداته للقاء الأوليمبى يوم الخميس المقبل بملعب الأوليمبى ضمن مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة الثالثة ثم يلاقى بيلا بالدور التمهيدى الثالث بكأس مصر الإثنين المقبل بستاد كفرالشيخ.