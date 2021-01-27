الإسماعيلي: إعلان الصفقات والمدير الفني خلال ساعات

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن زيارة علي أبوجريشة، وعماد سليمان، إلى النادي الأهلي، كانت أكثر من رائعة، وذلك من أجل إنقاذ الدراويش.
وقال "وحيد"، فى تصريحات ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "كانت هناك جلسة بين أبوجريشة ومحمود الخطيب استمرت ساعة ونصف الساعة، وسيكون هناك الإعلان الرسمي عن الصفقات خلال ساعات".
وأضاف "إعلان المدير الفني الجديد للإسماعيلي قريبًا، ونسعى إلى إنقاذ الفريق من كبوته في الموسم الجاري".
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