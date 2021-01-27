استبدال حكم مباراة ميلان وإنتر قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.. اعرف السبب

وأصيب شيفي قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق بشد عضلي، ليتم استبداله بالحكم الرابع الذي سيكمل ما تبقى من دقائق في المباراة.
هدف لوكاكو في الدقيقة 71 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، لتصبح النتيجة التعادل الفريقين 1-1.
وكان إبراهيموفيتش قد أحرز الهدف الأول لـ ميلان في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.
وتحصل إبراهيموفيتش على البطاقة الحمراء في الدقيقة 58 لايغادر الملعب ويترك الروسينيري منقوص العدد.
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