استبدال حكم مباراة ميلان وإنتر قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.. اعرف السبب

أصيب دانيلي شيفي حكم مباراة فريقي ميلان وإنتر، في اللقاء المقام حاليًا في ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وأصيب شيفي قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق بشد عضلي، ليتم استبداله بالحكم الرابع الذي سيكمل ما تبقى من دقائق في المباراة.

وعادل البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة لـ إنتر بهدف في شباك ميلان، في المباراة التي تجمعهما في دور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

هدف لوكاكو في الدقيقة 71 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، لتصبح النتيجة التعادل الفريقين 1-1.

وكان إبراهيموفيتش قد أحرز الهدف الأول لـ ميلان في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

وتحصل إبراهيموفيتش على البطاقة الحمراء في الدقيقة 58 لايغادر الملعب ويترك الروسينيري منقوص العدد.