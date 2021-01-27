أرسنال يفوز على ساوثهامبتون 3-1 في البريميرليج

فاز فريق ارسنال على نظيره ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح أرمسترونج التسجيل لـ ساوثهامبتون في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل الإيفواري نيكولاس بيبي النتيجة للجانرز في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 39، أحرز ساكا الهدف الثاني لـ ارسنال، لينتهي الشوط الأول بتقدم المدفعجية بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، أكد لاكازيت انتصار ارسنال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 72، ليحقق الجانرز نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ارسنال للنقطة 30 في المركز الثامن، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.