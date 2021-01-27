رمضان السيد: كهربا يتألق فى مباراة ويختفي في الأخرى

انتقد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أداء محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر وخاصة فى مباراة بيراميدز.
وقال السيد ، فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كهربا يظهر فى مباراة بشكل جيد ثم يختفي فى الأخرى، وهذا لا يليق بلاعب من المفترض أنه دولي ونجم كبير الفريق يحتاجه فى كل دقيقة".
وأضاف: "حسين الشحات ومحمد شريف كانا خارج الخدمة، ومهمة المدير الفني هو أن يربط اللاعبين ببعضهم البعض، وافضل توظيف لشريف هو مركز رأس الحربة".
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