مصيلحي يهنئ سلة الاتحاد بعد التتويج بكأس السوبر

هنأ محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري سله الاتحاد بعد التتويج بكأس السوبر لكره السلة رجال بعد الفوز علي الأهلي.
وتوج الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بكأس السوبر لكرة السلة رجال بعد الفوز علي الاهلي بنتيجة ٧٢/٧١ في لقاء كأس السوبر الذي جمع بينهم اليوم علي صالة الشرقية للدخان وشهد اللقاء تقارب في اداء الفريقتين ولكن استطاع رجال سيد البلد نزع الفوز في اخر الثواني.
وجاءت نتيجة الفترات كالأتي:-
الفترة الاولى تقدم الاهلي ٢١/١٥، الفترة الثانية تقدم الاهلي ٣٩/٣٦، ثم تقد الاتحاد في الفترة الثالثة بنتيجة ٥٤/٥٢، ثم نهاية اللقاء فوز زعيم الثغر بنتيجة ٧٢/٧١.
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