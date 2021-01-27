إبراهيم سعيد: مباراة الأهلي وبيراميدز كانت سيئة فنيا

قال إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق إن مواجهة المارد الأحمر وبيراميدز كانت بعيدة تماما عن المستوي وافتقدت الجمل الفنية. وأضاف "سعيد" فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "اللاعبون يحصلون على رواتب كبيرة جدا وفى النهاية قدموا مستوى سيئا للغاية، وفشلوا فى الظهور بشكل جيد". وأوضح: "لم أر أى جمل فنية طوال المباراة على الإطلاق، والمدربين فشلا في إثبات جدارتهما على مدار الـ90 دقيقة".

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