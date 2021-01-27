الإسماعيلي: "محمد محمود وسمير وربيعة" مرشحون للانضمام لنا

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن الثلاثي محمد محمود وسعيد سمير ورامي ربيعة لاعبي فريق الاهلي مرشحين للإنضمام إلى الدراويش. وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "نتفاوض مع أندية أخري لضم عدد من اللاعبين من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجاري لتحقيق النتائج المميزة وتحسين وضعية الفريق".

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