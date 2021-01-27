القاضية ممكن.. إيريكسن يقود إنتر لنصف نهائي كأس إيطاليا بهدف قاتل في شباك ميلان

قاد الدنماركي كريستيان إيريكسن فريقه إنتر للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، بعد فوز النيراتزوري على ميلان بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي المسابقة.

إبراهيموفيتش أحرز الهدف الأول لـ ميلان في الدقيقة 31 بتسديدة أرضية رائعة أنهى بها الشوط الأول متقدمًا لفريقه.

وفي الشوط الثاني، تحصل إبراهيموفيتش على البطاقة الحمراء في الدقيقة 58، بعد تدخله على بروزوفيتش، ليترك ميلان ناقص العدد.

النقص العددي استغله إنتر، ليسجل لوكاكو هدف التعادل لـ إنتر من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

لاعبو إنتر كثفوا محاولاتهم، ونجح البديل إيريكسن في تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 98، من ضربة حرة مباشرة قاتلة، قاد بها فريقه للتأهل لنصف نهائي البطولة.

يذكر أن حكم المباراة تم استبداله بالحكم الرابع بعد إصابته بشد عضلي.