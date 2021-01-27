نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في فبراير القادم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم 4 فبراير القادم في أولى مباريات المونديال.

وتتجه بعثة الأهلي غدا الجمعة إلى قطر برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي المنسق العام للرحلة وعضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالمارد الأحمر ونائبه أشرف عمر، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وحنان الزيني مدير إدارة التراخيص والعلاقات الخارجية، والدكتور محمد شوقى طيب الفريق، بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة بيتسو موسيماني وال30 لاعبا من بينهم وليد سليمان رغم أن تأكد عدم مشاركته بسبب الإصابة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي في عاشر جولات الدوري العام.