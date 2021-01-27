انت الان تتابع تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الأهلي ضد بيراميدز والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ترتيب فرق الدوري المصري، يحرص على متابعتها عدد كبير من محبي كرة القدم المصرية سواء في مصر أو في خارج مصر، خاصة بعد انتهاء مباريات فرق المربع الذهبي وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وغيرها من الفرق الأخرى، التي تحتوي على عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية، واليوم شهد جمهور كرة القدم في مصر اللقاء الهام بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، حيث دائماً ما تكون مباريات الفريقين من المباريات التي تتسم بالإثارة والندية في اللعب بين الفريقين.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز:-

انتهت المباراة الحاسمة والهامة بالنسبة لجمهور الأهلي بالتعادل السلبي بين فريقي النادي الأهلي ونادي بيراميدز، على الرغم من الفرص التهديفية الضائعة للنادي الأهلي في المباراة، وبهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي قمة ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 21 نقطة بشكل مؤقت انتظاراً للقاء الحاسم بين فريق الزمالك ومصر المقاصة والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل 28 يناير 2021، حيث أن الفارق بين النادي الأهلي ونادي الزمالك نقطة واحدة فقط، وإذا فاز نادي الزمالك على نادي مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، فإن ذلك سيرفع نقاط نادي الزمالك إلى 23 نقطة ليصعد فريق الزمالك إلى قمة جدول ترتيب الدوري المصري، ويزيح النادي الأهلي من قمة الجدول حيث أن الفارق بين الفريقين نحو نقطتان لصالح نادي الزمالك، أما إذا انتهت المباراة بالتعادل بين الزمالك وفريق مصر المقاصة فسيظل ترتيب جدول فرق الدوري المصري كما هو الأهلي في القمة في المركز الأول يليه نادي الزمالك في المركز الثاني ثم فريق الجونة وأخيراً فريق بيراميدز الذي استفاد في مباراته اليوم بالتعادل مع النادي الأهلي، حيث صعد بسبب هذا التعادل إلى المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري المصري حيث احتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة، ويمكن معرفة جدول ترتيب فرق الدوري المصري كما يلي:-