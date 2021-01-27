نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد: كرامة النادي أهم من ملايين سانت إيتيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه لا جديد بشأن المفاوضات مع سانت إيتيان الفرنسي، بخصوص احتراف مصطفى محمد.

وقال إبراهيم في تصريحات لموقع ناديه "رغم محاولات الجانب الفرنسي لفتح باب التفاوض مجددًا، إلا أن الزمالك يُصر على غلق الملف والتمسك بقراره، خاصة في ظل التصريحات السابقة المسيئة للأبيض".

وشدد على أن الزمالك متمسك بموقفه، ولا مجال للتفاوض مع النادي الفرنسي، خاصة وأن ذلك سيتعارض مع قيم النادي العريق، مشيرًا إلى أن كرامة الزمالك أهم من ملايين سانت إيتيان.

وأكد أن الزمالك يقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، للحفاظ على حقوقه الأدبية والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والإساءة لبعض المسؤولين بالنادي المصري.