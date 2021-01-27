محمد فاروق يفتح النار على التحكيم: عايزين نعرف انتوا بترجعوا للـ VAR إمتى؟

فتح الإعلامي محمد فاروق، النار، على التحكيم؛ بسبب ظهوره بشكل سيئ خلال المباريات الأخيرة في بطولة الدوري العام. وقال فاروق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "يجب على إدارة اتحاد الكرة ان تضع حلولا جذرية لأزمة التحكيم لأن جميع الأندية تشتكي من الأخطاء التحكيمية". وأضاف: "على الحكام أن يحسنوا من أدائهم خلال المباريات المقبلة ويجب أن نستفيد من تقنية الفيديو ونريد أن نعرف متى نرجع للفار للتأكد من القرارات المثيرة للجدل؟".

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