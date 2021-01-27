إيجالو يسدل الستار على مشواره مع مانشستر يونايتد

أعلن النيجيري أوديون إيجالو مهاجم فريق مانشستر يونايتد نهاية رحلته مع الشياطين الحمر بنهاية الشهر الجاري.

وكتب إيجالو على إنستجرام : "من الصعب جدًا رؤية هذا الحلم ينتهي، لكنني أشكر الله على مساعدتي في تحقيق حلم حياتي المتمثل في ارتداء قميص مانشستر يونايتد كلاعب وتمثيل هذا النادي الرائع، لقد كان حقًا شرفًا سأعتز به إلى الأبد وسأكون ممتنًا له".

وسجل النيجيري 5 أهداف في 19 مباراة في الموسم الماضي، منها ثنائية في كأس الاتحاد الإنجليزي في الفوز على ديربي كاونتي وهدف رائع ضد لاسك في الدوري الأوروبي.

وكانت رغبة ايجالو البقاء في صفوف مانشستر يونايتد بعد فترة قضاها رفقة فريق شنجهاي شينخوا الصيني.

وحاول فريق شنغهاي تمديد عقد ايجالو حتى عام 2022 مقابل راتب أسبوعي يقدر بحوالي 400 ألف جنيه إسترليني لكن رغبته بالبقاء في الدوري الإنجليزي كانت الفيصل.