هاني العجيزي: مصطفى فتحي لم يخيّب ظن سموحة

قال هاني العجيزي مدرب نادي سموحة السكندري، إن فريقه نجح في العودة خلال لقاء المقاولون العرب وحقق الفوز رغم تأخره في البداية.

وأضاف هاني العجيزي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" تحدثنا كثيرا مع لاعبي سموحة بعد التعادل، وطالبناهم بالتركيز في المباريات القادمة لتحقيق الفوز، خاصة وأننا كنا الأفضل".

وتابع :" أضعنا أيضا الكثير من الفرص أمام المقاولون، ولكن كان لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين خاصة بعد حديثنا معهم قبل المباراة وكانوا على قدر المسئولية، والمباراة كانت صعبة للغاية ولكن استطعنا العودة أمام المقاولون بعد تأخرنا بهدف".

وأكمل: "مصطفى فتحي لم يكتمل شفاؤه، إلا أن أحمد سامي تمسك بالدفع باللاعب في لقاء المقاولون العرب، والذي لم يخيب ظنه".