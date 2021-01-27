نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يسعى لمواجهة الأزمة الإقتصادية بسبب كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يعتبر واحد من أكثر الأندية تأثراً بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد مثله مثل باقي الأندية الأوروبية التي تأثرت كثيراً بغياب الجماهير بالإضافة إلى توقف النشاط في الموسم الماضي عدة أشهر.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن ريال مدريد يملك حلّين للخروج من الأزمة الإقتصادية الحالية، والبقاء على قيد الحياة.

وأوضح البرنامج الإسباني أن الحل الأول لريال مدريد هو بيع بعض اللاعبين والنجوم في نهاية الموسم الحالي والحل الثاني هو تخفيض أجور اللاعبين بنسبة 25% .

وأفاد البرنامج الإسباني أن ريال مدريد كان قد توصل لإتفاق مع نجومه الموسم الماضي لتخفيض أجورهم بنسبة 10% ولكن هناك رفض من اللاعبين في الموسم الحالي بتخفيض أجورهم مرة أخرى.