نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمزي صالح: هدف الأهلي ضد بيراميدز غير شرعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكرة المصرية تسير الى طريق مجهول" بهذه الكلمات بدأ الفلسطيني رمزي صالح حديثه.

وقال صالح لبرنامج الماتش: "التدريب على تقنية الفيديو لم يكن كافيا للحكام، وارى ان الكرة المصرية تسير الى طريق مجهول".

وعن مباراة بيراميدز والأهلي قال: هدف والتر بواليا خطأ واضح لصالح شريف إكرامي.

وتابع: محمد شريف استحق ركلة جزاء أمام بيراميدز،و تصدي محمد الشناوي لتسديدة دونجا دليل على حضوره الذهني في المباراة

وأستكمل: كان يجب إشراك علي لطفي في مباريات الدوري الموسم الماضي بعدما حسمه الأهلي بشكل رسمي.

وأكد: أراهن على رحيل واحد من أحمد الشناوي أو مهدي سليمان عن صفوف بيراميدز.

وانتقل بالحديث إلى جنش قائلأ: تأثر سلبا بالإصابة وعندما عاد للمشاركة لم يظهر بمستواه المعروف.

وأتم: محمد عواد أخطأ بالعودة من السعودية ولم يتحمل الضغوط في نادي الزمالك.