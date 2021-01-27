نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمزي صالح: هدف الأهلي ضد بيراميدز غير شرعي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكرة المصرية تسير الى طريق مجهول" بهذه الكلمات بدأ الفلسطيني رمزي صالح حديثه.
وقال صالح لبرنامج الماتش: "التدريب على تقنية الفيديو لم يكن كافيا للحكام، وارى ان الكرة المصرية تسير الى طريق مجهول".
وعن مباراة بيراميدز والأهلي قال: هدف والتر بواليا خطأ واضح لصالح شريف إكرامي.
وتابع: محمد شريف استحق ركلة جزاء أمام بيراميدز،و تصدي محمد الشناوي لتسديدة دونجا دليل على حضوره الذهني في المباراة
وأستكمل: كان يجب إشراك علي لطفي في مباريات الدوري الموسم الماضي بعدما حسمه الأهلي بشكل رسمي.
وأكد: أراهن على رحيل واحد من أحمد الشناوي أو مهدي سليمان عن صفوف بيراميدز.
وانتقل بالحديث إلى جنش قائلأ: تأثر سلبا بالإصابة وعندما عاد للمشاركة لم يظهر بمستواه المعروف.
وأتم: محمد عواد أخطأ بالعودة من السعودية ولم يتحمل الضغوط في نادي الزمالك.