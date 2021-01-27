نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن مباراة الأهلي ستكون انطلاقة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نحو التألق.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أتوقع أن يزداد تركيز وأداء رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة، بعدما تجاوز مباراة الأهلي".

وواصل، "لو حقق الأهلي الفوز في مباراة بيراميدز، لواجه رمضان صبحي العديد من العقبات خلال الفترة المقبلة".

وتابع، "نجاح اللاعب مع الأندية الكبيرة يتوقف على شخصيته، وبشكل شخصي كنت أعشق الضغوط وأكره المباريات السهلة".

وفي سياق آخر، أوضح أنه لا يوجد ما يسمي بـ"قائمة الانتظار"، مشيرا إلى أنه ليس من حق أي نادٍ أن يضع لاعب على قائمة الانتظار.