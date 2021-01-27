قال حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، إن منتخبنا الوطني جاهز لمواجهة الدنمارك المرتقبة. وأضاف حسين لبيب خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،: "أرسلنا شكوى رسمية للاتحاد الدولي تشمل تقريرين بحالات تسمم لاعبي سلوفينيا" مؤكدا: "لاعبو سلوفينيا لم يصدقوا خسارتهم من منتخب مصر". وأردف: "لاعبو مصر لديهم الاصرار على تقديم مباراة جيدة أمام الدنمارك، حراسة المرمى تتحمل 50% من قوة منتخب مصر، ونفتقد وجود الجماهير في مواجهة الدنمارك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير المونديال: مصر جاهزة للدنمارك.. وأرسلنا شكوى بشأن أزمة سلوفينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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