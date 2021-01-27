الإسماعيلي يكشف عن المرشحين الـ 3 للتوقيع مع الدراويش من الأهلي

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أسماء الصفقات الجديدة التي نجح الدراويش في الاتفاق معهم خلال الفترة المقبلة.
وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الإعلان عن المدير الفني الجديد للإسماعيلي قريبا".
وتابع: "نسعى لإنقاذ الفريق من كبوته فى الموسم الجاري"، مؤكدا أن الثلاثي محمد محمود وسعيد سمير ورامي ربيعة لاعبي فريق الأهلي مُرشحون للانضمام إلى الدراويش".
وأوشك مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على الانتهاء من إتمام التعاقد مع المدير الفني الجديد للإسماعيلي، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن الإسماعيلي استقر على التعاقد مع مدرب أجنبي، ومن المقرر أن يصل الجمعة المقبل، لمتابعة مباراة الفريق أمام بيراميدز في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية في الدوري.
ويخضع خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق لمسحة طبية غدًا، للتأكد من سلبيتها بعد إصابته بكورونا، للعودة من جديد لقيادة الدراويش أمام بيراميدز.
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