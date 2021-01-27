الرياضة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام شيفيلد فى الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي شيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ماجوير، بايي، لوك شو، وان بيساكا.

خط الوسط: فيرنانديز، بوجبا، فريد.

خط الهجوم: راشفورد، كافاني، مارسيال.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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