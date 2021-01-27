نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إينو: حزنت على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق معتز اينو نجم منتخب مصر السابق، على الأداء الذي قدمه رمضان صبحي في مباراة النادي الأهلي التي جمعت الفريقين ضمن فعاليات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وقال إينو فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "رمضان صبحي يعاني من ضغط كبير خلال الفترة الأخيرة، ولو تواجد الجمهور في هذا اللقاء، لكان هناك أمور غير جيدة للاعب في اللقاء، وبحمد ربنا أن المباريات بدون جمهور".

وأضاف، " رمضان صبحي بالتأكيد لاعب لديه إمكانيات كبيرة في الخط الهجومي للفريق، وحزنت لرحيله عن النادي الاهلي مثل أي مشجع".