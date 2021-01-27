ترتيب الدوري الإنجليزي.. السيتي في الصدارة مؤقتاً

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على وست بروميتش ألبيون بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر السيتي بقيادة، بيب جوارديولا، ترتيب جدول البريميرليج بفارق نقطة واحدة عن نادي مانشستر يونايتد، بينما يحتل وست بروميتش المركز 19 بـ 11 نقطة فقط.

كما فاز فريق ارسنال على نظيره ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ارسنال للنقطة 30 في المركز الثامن، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات أمس كالآتي: