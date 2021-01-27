موعد مباراة مصر والدنمارك اليوم في كأس العالم لكرة اليد والقناة الناقلة

ضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الدنماركي في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، التي تقام في مصر في الفترة من 13 يناير وحتى 31 من الشهر نفسه.

وحسم الفراعنة تأهلهم خلال مباراة سلوفينيا، أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل 25-25، حيث رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 7 نقاط.

وستقام المباريات اليوم الأربعاء على 3 صالات "استاد القاهرة الرياضي، العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور حسن مصطفى بأكتوبر"، وتلعب مباراة مصر والدنمارك الساعة 6:30 على صالة ستاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر فضائية "أون تايم سبورت 1" بتعليق خالد خيري.

وصعد الفراعنة من المجموعة الرابعة رفقة منتخب السويد، الذي هزم روسيا بنتيجة 34-20، وتأهل على رأس المجموعة برصيد 8 نقاط، ليلاقي منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي.