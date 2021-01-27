نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء نادي تشيلسي نظيره نادي ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولي لمدرب نادي تشيلسي الجديد الألماني توماس توخيل.