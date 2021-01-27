نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يكشف سر غضب ليونيل ميسي منه في مباراة الأحمر أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف معتز اينو نجم النادي الأهلي السابق، عن كواليس مباراة فريقه أمام نادي برشلونة، وتفاصيل ماحدث بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال هذه المباراة، مشيرا إلى أن مهاجم برشلونة خرج من اللقاء غاضبًا، بسبب تدخلاته القوية ضده.

وقال اينو فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "ليونيل ميسي لاعب قوي للغاية، على الرغم من قصر قامته، إلا أنه من الصعب إيقافه الا بالالتحامات، لو استلم الكرة ولف بيك القصة انتهت".

وأشار، " جميع لاعبي النادي الأهلي وبرشلونة تبادلوا القمصان في هذه المباراة عدا ليونيل ميسي الذي خرج من الملعب غاضبا بسبب التحامتي معه".

وواصل، " حازم إمام ومحمد أبوتريكة من أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم وجاورتهم خلال مسيرتي الكروية، ومانويل جوزيه هو الأفضل بالنسبة لي كمدرب".