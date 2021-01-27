الرياضة

مصطفى محمد يحسم موقفه من العرض التركي خلال ساعات

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامى هانى حتحوت، إن فريق جالاطا سراى التركى ينتظر الرد من مسؤولى الزمالك على العرض الذى أرسله لضم نجم الفريق مصطفى محمد.

 

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن 4  أيام تفصل مصطفى محمد عن حسم موقفه إما بالانطلاق إلى تركيا، أو البقاء فى الزمالك لنهاية الموسم.

 

وأوضح أن مجلس إدارة الزمالك اجتمع باللاعب خلال الساعات الماضية، لمناقشة العرض الذى يتضمن الإعارة لمدة عام ونصف قابلة للتحول إلى بيع مقابل مليونَى يورو، مشيرًا إلى أن مسؤولى القلعة البيضاء يدرسون الأمر وأن الباب لا يزال مفتوحًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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