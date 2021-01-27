الرياضة

صدام مصر والدنمارك الأبرز.. مواعيد مباريات دور الثمانية في مونديال اليد

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تتجه أنظار عشاق كرة اليد اليوم الي منافسات  دور الثمانية ببطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر حتى الأحد المقبل، واكتملت أضلاع ربع النهائي للبطولة بعد انتهاء مواجهات الدور الرئيسي يوم الأثنين الماضي، والذي أسفر عن مواجهات نارية.

وتقام مباريات ربع النهائي اليوم الأربعاء كالتالي: مصر × الدنمارك (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٦.٣٠ مساء

السويد × قطر (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٩.٣٠ مساء

إسبانيا × النرويج (صالة العاصمة الإدارية) الساعة ٩.٣٠ مساء

فرنسا × المجر (صالة برج العرب بالإسكندرية) الساعة ٩.٣٠ مساء

وتذاع مباريات بطولة العالم لليد علي قنوات أون تايم سبورت .

ويلتقي الفائز من لقاء مصر مع الدنمارك مع الفائز من لقاء إسبانيا والنرويج بينما يلعب الفائز من مباراة السويد وقطر مع الصاعد من مواجهة فرنسا والمجر يوم الجمعة الموافق ٢٩ يناير .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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