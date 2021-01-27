نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من الظلم التحكيمي الكبير الذي تعرضوا له في مواجهة بيراميدز التي أقيمت مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مسابقة الدوري. هاجمت جماهير الاهلي رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز بعد انتهاء المباراة التى جمعت بين الفريقين علي استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي نشر الاتحاد الدولي لكرة اليد بيانا عبر موقعه الرسمي للرد على ادعاءات منتخب سلوفينيا بشان تعرض 12 لاعبا للتسمم داخل فندق الإقامة قبل مواجهة منتخب مصر في مونديال اليد. أنهت إدارة الأهلي إجراءات تفعيل تعاقد اكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الجديد والذي يستمر بموجبه 5 سنوات مقبلة مع النادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة| استياء بالأهلي من طاقم تحكيم مباراة بيراميدز.. والجماهير تهاجم رمضان صبحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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