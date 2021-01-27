المدير الفني الجديد للإسماعيلي يتابع مباراة فريقه أمام بيراميدز من المدرجات.. خاص

أوشك مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على الانتهاء من إتمام التعاقد مع المدير الفني الجديد للإسماعيلي، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن الإسماعيلي استقر على التعاقد مع مدرب أجنبي، ومن المقرر أن يصل الجمعة المقبل، لمتابعة مباراة الفريق أمام بيراميدز في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية في الدوري.

ويخضع خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق لمسحة طبية غدًا، للتأكد من سلبيتها بعد إصابته بكورونا، للعودة من جديد لقيادة الدراويش أمام بيراميدز.

ويسعى الإسماعيلي لإبرام عدد من الصفقات، من الأهلي محمود وحيد ورامي ربيعة وسعد سمير، ومن الزمالك أحمد عيد ومن طلائع الجيش أحمد هاني، وهناك مفاوضات مع عمرو الحلواني لاعب أسوان وآخرين من الجونة، لتدعيم صفوف الفريق الإسماعيلاوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتصحيح المسار في الاسماعيلي، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن أبرز الصفقات خلال ساعات، بالإضافة للإعلان عن المدير الفني الجديد.

يذكر أن الإسماعيلي يمتلك 7 نقاط في ترتيب جدول الدوري العام.