الحرارة فيها سالب 50..سالا الفنلندية تعتزم التقدم بعرض لاستضافة أولمبياد 2032

أعلنت مدينة سالا، التي تعد أحد أبرد مناطق فنلندا، أنها ستتقدم بعرض لاستضافة ألعاب 2032 الصيفية ضمن حملة لزيادة الوعي والاهتمام بتبعات الاحتباس الحراري في العالم.
وكشفت المدينة الصغيرة، التي تصل فيها درجة الحرارة إلى سالب 50 درجة مئوية، في مؤتمر صحفي نيتها الترشح لاستضافة الأولمبياد واعترفت أنها "فكرة مجنونة" لكنها من أجل غرض مهم.
وقال إيركي باركينن رئيس بلدية سالا في بيان "نيتنا هنا واضحة: نريد الإبقاء على سالا كما هي وأن تكون فصول الشتاء هنا مليئة بالثلوج، لذا ظهرت هذه الفكرة المجنونة باستضافة الألعاب الصيفية في واحدة من أبرد المدن في الكوكب".
وأضاف أنه إذا كان بوسع سالا استضافة ألعاب 2032 فهذا سيعني أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع.
ومع نية اللجنة الأولمبية الدولية الإعلان عن المدينة الفائزة باستضافة ألعاب 2032 بحلول عام 2025 تقريبا فإن عدة مدن إلى جانب سالا عبرت عن رغبتها في الاستضافة منها الدوحة ومومباي ومنطقة الراين-الرور في ألمانيا.
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