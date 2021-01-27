محمد عنتر: الزمالك سبب لي حالة نفسية وفكرت في الانتحار بسببه

أكد محمد عنتر، جناح المصري البورسعيدي، أنه مر بحالة نفسية سيئة في صفوف فريقه السابق الزمالك لدرجة أنه فكر في الانتحار.
وقال عنتر عبر قناة (أون تايم سبورتس) إنه كان يؤدي بقوة في التدريبات ويفاجأ باستبعاده من المباريات بدون سبب موضحًا أن طريقه في الزمالك لم يكن واضحًا وهو ما دفعه للرحيل، خاصة أنه يملك قدرات فنية تساعده على المشاركة أساسيًا.
وأضاف: "الزمالك فريق كبير وله فضل كبير في صناعة اسمي ولكني اخترت الرحيل للمصري وأغلقت صفحة الأبيض، خاصة في ظل وجود جماهير متحمسة وإدارة محترمة وجهاز فني يعلم قدراتي جيدًا بقيادة علي ماهر".
ورحب عنتر بالعودة للزمالك مجددًا كما فتح الباب أمام فكرة انتقاله للأهلي مستقبلًا موضحًا أن الأحمر فريق كبير ولا يستطيع أحد رفضه.
وأشار إلى أنه يحتاج فقط للمشاركة لاستعادة مستواه خاصة أنه تعطل كثيرًا بسبب الجلوس على مقاعد البدلاء.
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